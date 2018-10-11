В Прикамье 27-летний «внучок» похитил у бабушки 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-11T12:41:21+03:00

Он сказал пенсионерке, что деньги нужны, чтобы выйти на свободу

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В Березниках задержал очередной телефонный мошенник. 27-летний молодой человек обвел 83-летнюю бабушку вокруг пальца. Он позвонил пенсионерке на стационарный телефон и представился внуком. Доверчивой женщине сообщил, что сбил на автомобиле женщину и ему срочно нужны деньги. Он предупредил, что деньги у нее заберет другой человек.

Пенсионерка, не заподозрив неладное, согласилась помочь лжеродственнику. Через некоторое время мошенник пришел к бабушке и она ему отдала 100 тысяч рублей.

Позже пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали телефонного мошенника. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

Сотрудники полиции призывают граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относиться к телефонным звонкам от якобы родственников, друзей, знакомых. Помните, что конкретные вопросы поставят злоумышленника в тупик, он начнет врать или прервет разговор.