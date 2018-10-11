2018-10-11T10:40:54+03:00
Общество

В Перми установили местонахождение 79-летнего дедушки с татуировкой девушки

По неофициальным данным, он находится в больнице
Константин КЯКИНЕН
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В Перми волонтеры отменены сборы по поиску 79-летнего дедушки с татуировкой девушки и надписью «Лёня» на запястье, который пропал еще 3 октября. Пенсионер жив и по неофициальной информации, находится в больнице.

Напомним, что Поисковый отряд им. Бухановой объявил сбор добровольцев завтра, 11 октября в 19 часов у магазина «Магнит» на ул. Гашкова, 26а.

Ранее мы сообщали, что краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек.К розыску была привлечена полиция, родственники, местные жители и охотники, личный состав пожарной части, волонтеры. Краевые спасатели привлекли своего волонтера поисковика с розыскной собакой. Выстроившись в цепь люди, прочесывали территорию. Мальчик пошел в лес с дедушкой в Горнозаводском районе и потерялся. Спустя сутки школьника в лесу обнаружил один из поисковиков. Мальчик вышел из леса на звуки искавших его людей. Ему оказана первая помощь на месте.

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