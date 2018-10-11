Городские власти намерены дать «административный пинок» УК, которые затягивают с подачей тепла

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-11T09:30:58+03:00

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На прямую телефонную линию по вопросам отопления в администрацию города позвонил 21 пермяк. Наибольшее количество звонков поступило от жителей Свердловского и Мотовилихинского районов города. Главной причиной отсутствия отопления в домах и отдельных квартирах стали воздушные «пробки» и низкая температура теплоносителя.

Так, на прямую линию позвонили жители домов по ул. Инженерной, 14 и Гальперина,12, которыепо жаловались на отсутствие отопления. Глава города дал указание районным администрациям разобраться с этим вопросом. Они должны придать ускорение управляющим компаниям, ТСЖ и обслуживающим организациям, которые доставляют жителям проблемы.

Также было обещано в ближайшее время устранить дефекты на тепловой сети у дома по Комсомольскому проспекту, 94.

- В плановом режиме работы на этом участке тепловой сети будут закончены в середине следующей недели, и участок будет переключен на постоянную схему, - отметили в пресс-службе мэрии.