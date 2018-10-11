2018-10-11T09:30:58+03:00
Недвижимость

Городские власти намерены дать «административный пинок» УК, которые затягивают с подачей тепла

Глава города Дмитрий Самойлов ответил на вопросы пермяков по отопительному сезону
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На прямую телефонную линию по вопросам отопления в администрацию города позвонил 21 пермяк. Наибольшее количество звонков поступило от жителей Свердловского и Мотовилихинского районов города. Главной причиной отсутствия отопления в домах и отдельных квартирах стали воздушные «пробки» и низкая температура теплоносителя.

Так, на прямую линию позвонили жители домов по ул. Инженерной, 14 и Гальперина,12, которыепо жаловались на отсутствие отопления. Глава города дал указание районным администрациям разобраться с этим вопросом. Они должны придать ускорение управляющим компаниям, ТСЖ и обслуживающим организациям, которые доставляют жителям проблемы.

Также было обещано в ближайшее время устранить дефекты на тепловой сети у дома по Комсомольскому проспекту, 94.

- В плановом режиме работы на этом участке тепловой сети будут закончены в середине следующей недели, и участок будет переключен на постоянную схему, - отметили в пресс-службе мэрии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми установили местонахождение 79-летнего дедушки с татуировкой девушки
Пермский арт-объект неизвестные переделали в «Смерть не за горами»
18-летний пьяный юноша устроил ДТП, в котором погиб 15-летний подросток
Умер третий пострадавший на Пермском пороховом заводе
В Перми 15-летняя школьница угодила под колеса автомобиля
Пермь утопает в лужах, жители жалуются губернатору
В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам призыва в армию
В школе Прикамья работали сотрудники с судимостью
«Парма» стартовала в Единой Лиге ВТБ с победы
Пермская «Звезда» одержала первую «сухую» победу
Пермское УФАС на дорожном аукционе выявило сговор
Появилась новая версия причины взрыва на пермском пороховом заводе
Реконструкция Компроса: убрать остановки от политеха и расширить тротуары
Губернатор встретился с профсоюзным активом региона
Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть
Директор пермского кафе, пытавшийся дать взятку полицейскому, предстанет перед судом
В Перми хозяйка вернула деньги за седьмой айфон и отсудила компенсацию
В Перми ищут 79-летнего пенсионера с татуировкой девушки
«Гнилой зуб» на месте бывшей кондитерской фабрики в Перми займут кинотеатр и пятизвездочный отель
В Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер
В Перми ищут водителя легкового автомобиля, из-за которого пострадала двухлетняя девочка
Замначальника регионального МВД приехал в Пермь из Амурской области
Житель Прикамья задержан при передаче двух айфонов заключенному
Глава Прикамья решил провести пресс-конференцию в Инстаграме
Житель Кудымкара вместо телефона с чехлом по почте получил два отрывных календаря
В Прикамье девушка ударом головы вырубила полицейского