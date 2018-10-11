2018-10-11T07:33:12+03:00
Общество

Пермь утопает в лужах, жители жалуются губернатору

Пермь утопает в лужах, жители жалуются губернатору
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Бульвар Гагарина сегодня опять затопило. Прошедший дождь превратил улицу в реку. И это не единственный случай. Пермяки задают вопросы губернатору Прикамья, когда Пермь прекратит утопать в лужах.

- Максим Геннадьевич! - пишет пермячка на страничке губернатора в Instagram. - Почему жители Перми утопают в лужах, когда льёт дождь? Шла сегодня на работу по Куйбышева от Пушкина до Петропавловской ( самый центр) и такое ощущение, что шла не по тротуару, а по реке!

- Отремонтировали улицу Васильева, новое дорожное полотно, пешеходные дорожки вдоль дороги, и... как всегда не обошлось без курьезов, - пишет еще одна возмущенная пользователь соцсетей. - Сегодня идет дождь, дорога новая утонула, нет сливов ливневых, пешеходам невозможно идти, потому как их машины обольют. И спрашивается для кого такой ремонт, зачем потрачены бюджетные средства?

Ранее мы писали, что глава Прикамья решил провести 11 октября пресс-конференцию в Инстаграме. Максим Решетников послушался свою пресс-службу и решил отказаться от привычного формата мероприятия.

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