Пермское УФАС на дорожном аукционе выявило сговор

СЕГОДНЯ 05:56 2018-10-11T07:09:00+03:00

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В мае 2017 года «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края проводило открытый аукцион на выполнение дорожных работ. Заявки отправили три компании, все они были допущены до участия в торгах. Максимальная цена контракта составляла более 78 млн. руб.

Во время торгов ООО «ДорСпецСтрой» назвало самую низкую цену. Однако выяснилось, что представленная компанией документация не соответствует аукционной. В итоге контракт на выполнение работ достался ООО «ТехДорГрупп».

В ходе проверки Пермское УФАС России выявило множество косвенных доказательств сговора между ООО «ТехДорГрупп» и ООО «ДорСпецСтрой».

- Анализ торгов и действий обеих компаний показал, что на аукционе ООО «ТехДорГрупп» и ООО «ДорСпецСтрой» координировали свои действия, с целью обеспечить победу первому из них, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Подобные действия запрещены и Пермское УФАС России возбудило дело в отношении этих двух предприятий, им грозит административная ответственность.