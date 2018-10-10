Житель Прикамья задержан при передаче двух айфонов заключенному

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-10T11:17:39+03:00

В течение недели он будет отдавать долг обществу, бесплатно работая на благо родного района

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В Прикамье заключенному, отбывающему наказание в колонии-поселении № 39 Оханского района, потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в Оханскую районную больницу на лечение в сопровождении сотрудников ФСИН. В больнице друга решил навестить 57-летний житель Петропавловска Большесосновского района. Во время визита он тайно пытался передать два айфона 5S и 7 с сим-картами. Но во время досмотра телефоны у заключенного изъяли.

Попытка передать осужденному запрещенный предмет является административным правонарушением, в отношении гражданина был составлен административный протокол, - сообщили в службе судебных приставов. -. На судебном заседании нарушителю назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Мужчина в установленный законом срок штраф не оплатил. Рассмотрев протокол, судья пришел к выводу, что только трудотерапия поможет безответственному гражданину встать на путь исправления. В течение недели он будет отдавать долг обществу, бесплатно работая на благо родного района.