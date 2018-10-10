2018-10-10T11:17:39+03:00
Происшествия

Житель Прикамья задержан при передаче двух айфонов заключенному

В течение недели он будет отдавать долг обществу, бесплатно работая на благо родного района
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье заключенному, отбывающему наказание в колонии-поселении № 39 Оханского района, потребовалась медицинская помощь. Его отвезли в Оханскую районную больницу на лечение в сопровождении сотрудников ФСИН. В больнице друга решил навестить 57-летний житель Петропавловска Большесосновского района. Во время визита он тайно пытался передать два айфона 5S и 7 с сим-картами. Но во время досмотра телефоны у заключенного изъяли.

Попытка передать осужденному запрещенный предмет является административным правонарушением, в отношении гражданина был составлен административный протокол, - сообщили в службе судебных приставов. -. На судебном заседании нарушителю назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Мужчина в установленный законом срок штраф не оплатил. Рассмотрев протокол, судья пришел к выводу, что только трудотерапия поможет безответственному гражданину встать на путь исправления. В течение недели он будет отдавать долг обществу, бесплатно работая на благо родного района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми ищут водителя легкового автомобиля, из-за которого пострадала двухлетняя девочка
Замначальника регионального МВД приехал в Пермь из Амурской области
Глава Прикамья решил провести пресс-конференцию в Инстаграме
Житель Кудымкара вместо телефона с чехлом по почте получил два отрывных календаря
В Прикамье девушка ударом головы вырубила полицейского
«Молот-Прикамье» обыграл дома «Барсов»
Краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек
В Перми подруга спасла девушку, которую чуть не зарезал сожитель из-за измены
В Перми иномарка сбила двух девочек
Житель Кунгурского района украл автомобиль «Урал» и бензопилы
Житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки
В Перми без отопления остаются 18 домов
12 двойняшек родилось в Перми в сентябре
В Перми дисквалификацию Ильи Денисова оставили в силе
В Перми Гайва осталась без воды
167 сотрудников пермского завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении
Волонтеры пытаются спасти 29-летнего жителя Прикамья, который гниет заживо
Житель Прикамья застрелил из ружья своего сына
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь
В Перми появился новый автобусный маршрут
На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась
Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь
Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте
Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»
В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий