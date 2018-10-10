2018-10-10T08:41:21+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» обыграл дома «Барсов»

После бесславной череды поражений «молотобойцы» одержали сухую победу
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
Изменить размер текста:

Неудачная серия выездных игр закончилась и «Молот-Прикамье» вернулся в Пермь. Первым соперником в домашней серии игр стал казанский ХК «Барс».

Перед игрой главный тренер молотобойцев Дмитрий Крамаренко сказал: «Мы приехали домой. Теперь нужно восстанавливать доверие болельщиков. Кстати, хотел еще раз поблагодарить их за поддержку. Так искренне и в такой ситуации поддерживать команду – это дорогого стоит! Огромное вам спасибо».

И «молотобойцы» своих болельщиков не подвели. В первом и втором периоде наши хоккеисты по разу реализовали численное превосходство. Сначала отличился Илья Серегин, затем Евгений Дубовицкий. Вратарю «Молота» Максиму Дорожко удалось оставить ворота в неприкосновенности. В итоге 2:0 - долгожданная победа «Молота».

- Мы знали, кто будет сегодня нашим соперником - организованная команда, которая будет хорошо играть «под воротами», - отметил Дмитрий Крамаренко. - Поэтому, я думаю, тут заслуга не только голкипера, а всей команды. Не просели, сыграли целостно весь матч, чуть делали акцент на оборону, забили голы в большинстве. И долгожданная победа - глоток воздуха для нас. Но мы, так скажем, пока еще загнаны в угол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краевые спасатели рассказали, что в поисках 12-летнего мальчика участвовало более 100 человек
В Перми подруга спасла девушку, которую чуть не зарезал сожитель из-за измены
В Перми иномарка сбила двух девочек
Житель Кунгурского района украл автомобиль «Урал» и бензопилы
Житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки
В Перми без отопления остаются 18 домов
12 двойняшек родилось в Перми в сентябре
В Перми дисквалификацию Ильи Денисова оставили в силе
В Перми Гайва осталась без воды
167 сотрудников пермского завода «Ремпутьмаш» получили уведомления о сокращении
Волонтеры пытаются спасти 29-летнего жителя Прикамья, который гниет заживо
Житель Прикамья застрелил из ружья своего сына
МЧС: в Пермском крае ожидаются сильные порывы ветра и дождь
В Перми появился новый автобусный маршрут
На трассе в Прикамье иномарка улетела в кювет и перевернулась
Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь
Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте
Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»
В 34 населенных пунктах Прикамья нет электричества из-за погодных условий