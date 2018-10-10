«Молот-Прикамье» обыграл дома «Барсов»

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-10T08:41:21+03:00

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Неудачная серия выездных игр закончилась и «Молот-Прикамье» вернулся в Пермь. Первым соперником в домашней серии игр стал казанский ХК «Барс».

Перед игрой главный тренер молотобойцев Дмитрий Крамаренко сказал: «Мы приехали домой. Теперь нужно восстанавливать доверие болельщиков. Кстати, хотел еще раз поблагодарить их за поддержку. Так искренне и в такой ситуации поддерживать команду – это дорогого стоит! Огромное вам спасибо».

И «молотобойцы» своих болельщиков не подвели. В первом и втором периоде наши хоккеисты по разу реализовали численное превосходство. Сначала отличился Илья Серегин, затем Евгений Дубовицкий. Вратарю «Молота» Максиму Дорожко удалось оставить ворота в неприкосновенности. В итоге 2:0 - долгожданная победа «Молота».

- Мы знали, кто будет сегодня нашим соперником - организованная команда, которая будет хорошо играть «под воротами», - отметил Дмитрий Крамаренко. - Поэтому, я думаю, тут заслуга не только голкипера, а всей команды. Не просели, сыграли целостно весь матч, чуть делали акцент на оборону, забили голы в большинстве. И долгожданная победа - глоток воздуха для нас. Но мы, так скажем, пока еще загнаны в угол.