2018-10-10T07:13:01+03:00
Происшествия

Житель Кунгурского района украл автомобиль «Урал» и бензопилы

Работник пилорамы при задержании рассказал, что хотел съездить за спиртным
Константин КЯКИНЕН
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С пилорамы, которая находится в Кунгурском районе, в один июльский день были украдены автомобиль «Урал» с манипулятором и прицепом, а также две бензопилы. По фактам кражи и угона было заведено уголовное дело.

Правоохранители быстро вышли на одного из работников пилорамы, который не стал отпираться и признался в содеянном.

- Он пояснил, что решил съездить на грузовике за спиртным, а когда понял, что заблудился, бросил технику в лесополосе в Кишертском районе, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Зачем он прихватил две бензопилы, любитель спиртного не смог объяснить.

Полицейские изъяли похищенное имущество и передали законному владельцу. Суд с учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору назначил 36-летнему мужчине 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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