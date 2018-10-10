Житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки

СЕГОДНЯ 06:58 2018-10-10T06:59:16+03:00

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В Кудымкаре обманули 69-летнего мужчину. Под видом старинных монет ему продали подделки, которые ничего не стоят. Доверчивый пенсионер поверил 31-летнему гастролеры из Пензенской области, который сумел ему продать 80 «старинных» монет за 30 тысяч рублей. ОН объяснил, что деньги он нашел якобы при строительстве дома, но теперь в связи с трудным финансовым положением вынужден их продать. При этом незнакомец заверил мужчину в подлинности денег.

Позже пенсионер выяснил, что купленные им монеты 18- 20 веков на самом деле не представляют исторической ценности и являются недорогими копиями. Он обратился в полицию.

Мошенника быстро обнаружили. При себе у него была сумка с поддельными монетами, которую оперативники изъяли. В ходе следствия гастролер из Пензы признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб пенсионеру. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, сообщили в пресс-службе краевой полиции.