Волонтеры пытаются спасти 29-летнего жителя Прикамья, который гниет заживо

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-09T16:26:35+03:00

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Волонтеры спасаются 29-летнего жителя Чусового Сергея Сергеева. В 2014 году он попал в аварию, после которой стал инвалидом. Мама молодого человека умерла, а отец, брат и девушка, по словам волонтеров, от него отказались.

- 24 часа в сутки Сергей лежал в маленькой комнатушке, которую ему снимал друг, в пролежнях до кости, пока о нем не узнали добрые люди в городе Чусовой и не сняли видео сюжет, - сообщается в группе помощи «ВКонтакте». - Ему стали помогать волонтеры.

У Сергея парализованы ноги, он нуждается в дорогостоящей реабилитации. Как сообщили волонтеры, долгое время молодой человек не мог попасть на лечение в больницу Перми, но 9 октября его госпитализировали.

Как сообщили в минздраве, ссылаясь на на главного врача Чусовской районной больницы Олега Долматова, пациент наблюдался в Чусовской районной поликлинике, лежал в стационаре с 12 августа по 24 сентября, ему оказывалась вся необходимая хирургическая помощь.

- После выписки его периодически наблюдал на дому врач-хирург поликлиники, - сообщили в ведомстве. - 4 октября от повторной госпитализации пациент отказался и изъявил желание наблюдаться только в пермской больнице или федеральном центре. Сегодня для дальнейшего обследования и определения тактики лечения пациент доставлен санитарным автотранспортом в Пермскую краевую клиническую больницу.