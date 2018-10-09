В Перми появился новый автобусный маршрут
9 октября в Перми запустили новый автобусный маршрут №9т «Субботино – Верхние Муллы». На маршруте работает один автобус, курсировать он будет с периодичностью раз в 55 минут.
- На маршруте действует нерегулируемый тариф, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - Стоимость проезда по городу составит 20 рублей. От деревни Субботино – 40 рублей для взрослых и 20 рублей для детей.
Маршрут №9т следует по улицам 1-й Субботинской, Нестюковскому тракту, Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева, шоссе Космонавтов.
- Остановки совершаются на пунктах: «микрорайон «Нагорный», «улица Геологов», «Школа №136», «улица Архитектора Свиязева», «Школа №107», «Верхние Муллы», - добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что в Перми автобус № 14 начал ходить по привычному маршруту, потому что Пермская сетевая компания завершила работы по реконструкции тепловой сети на улице Николая Островского - на участке от улицы Малышева до Тимирязева.