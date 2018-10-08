2018-10-08T17:19:32+03:00
Общество

В Перми будут судить предпринимателя, который сам у себя отсудил 1 миллион 350 тысяч

Подобным образом он «отмывал» деньги
Андрей МАТЛИН
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Пермяка будут судить за подделку судебных документов.Пермяка будут судить за подделку судебных документов.
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Перед судом в краевом центре Прикамья предстанет житель Перми, который разработал и реализовал схему незаконного обналичивания денежных средств. С ее помощью он «отмыл» более 1 миллиона 350 тысяч рублей.

- В марте прошлого года предприниматель подал в мировой суд Свердловского района Перми иск на «фирму-однодневку», которую создал через подставных лиц, - сообщили в краевой прокуратуре. – В пакете поданных документов утверждалось о наличии крупной задолженности перед ним по заработной плате со стороны этой фирмы.

Судья пожалел истца и присудил выплатить ему фиктивный долг.

- С помощью полученных судебных приказов с расчетных счетов подставной фирмы были выведены денежные средства в сумме не менее 1 миллиона 350 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. – При этом фирма реальной хозяйственной деятельности не вела, и предприниматель в ней не работал.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Оно было возбуждено по статье о фальсификация доказательств по гражданскому делу. Рассматривать это дело будут в Свердловском суде.

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