В Перми будут судить предпринимателя, который сам у себя отсудил 1 миллион 350 тысяч
Перед судом в краевом центре Прикамья предстанет житель Перми, который разработал и реализовал схему незаконного обналичивания денежных средств. С ее помощью он «отмыл» более 1 миллиона 350 тысяч рублей.
- В марте прошлого года предприниматель подал в мировой суд Свердловского района Перми иск на «фирму-однодневку», которую создал через подставных лиц, - сообщили в краевой прокуратуре. – В пакете поданных документов утверждалось о наличии крупной задолженности перед ним по заработной плате со стороны этой фирмы.
Судья пожалел истца и присудил выплатить ему фиктивный долг.
- С помощью полученных судебных приказов с расчетных счетов подставной фирмы были выведены денежные средства в сумме не менее 1 миллиона 350 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. – При этом фирма реальной хозяйственной деятельности не вела, и предприниматель в ней не работал.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Оно было возбуждено по статье о фальсификация доказательств по гражданскому делу. Рассматривать это дело будут в Свердловском суде.