В пермском аэропорту появились авиарейсы до таиландского Краби

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-08T07:00:28+03:00

Улететь на «остров Джеймса Бонда» можно будет в ноябре

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В расписании полетов из пермского аэропорта появились авиарейсы до города Краби в Таиланде. Авиалайнеры компании «Икар» будут вылетать 5, 17 и 29 ноября в 19.00. Перелет будет длиться 9 часов.

Но в свободной продаже билетов на эти рейсы нет – они чартерные. Эти туры осуществляет туроператор Pegas Touristik.

- В планах аэропорта продолжить расширение маршрутной сети, - сообщили в аэропорту. - В сентябре уже состоялось открытие регулярных рейсов в Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск и Минеральные Воды. С 27 сентября стартовала т лётная программа в Калининград авиакомпании «ЮВТ Аэро», а с 29 октября состоится открытие авиасообщения с Тбилиси авиакомпании «Победа».

Лидерами среди авиакомпаний по объему пассажирских авиаперевозок в международном аэропорту «Пермь» в этом году стали авиакомпания Аэрофлот (28,5 процента), S7 Airlines (21,3 процента) и «Победа» (13,6 процента).