В Прикамье 14-летний подросток умер, вдохнув освежитель воздуха
Трагический случай, произошедший 5 октября, активно обсуждают в соцсетях Кудымкара.
В столице Коми округа компания школьников после занятий отправилась в местный торговый центр. Там кто-то приобрел освежитель воздуха и предложил им подышать 14-летнему Александру (имя изменено).
Вдохнув аэрозоль, тот упал без чувств от сердечной недостаточности.
Медики «скорой» не смогли его спасти.
У общительного мальчика было много друзей. Его страница ВКонтакте переполнена соболезнованиями.
«Одна глупая ошибка, шалость забрала тебя у нас!» - сокрушается один из его приятелей. «Спасибо тебе, ты подтвердил своим горьким опытом, что это опасно», - пишет другой.
В соцсетях друзья договариваются прийти на похороны погибшего подростка, они назначены на понедельник.