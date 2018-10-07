2018-10-07T15:40:13+03:00
Происшествия

В Прикамье 14-летний подросток умер, вдохнув освежитель воздуха

Это произошло на глазах у его друзей
Андрей МАТЛИН
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По словам очевидцев, медики были бессильны что-либо сделать.По словам очевидцев, медики были бессильны что-либо сделать.
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Трагический случай, произошедший 5 октября, активно обсуждают в соцсетях Кудымкара.

В столице Коми округа компания школьников после занятий отправилась в местный торговый центр. Там кто-то приобрел освежитель воздуха и предложил им подышать 14-летнему Александру (имя изменено).

Вдохнув аэрозоль, тот упал без чувств от сердечной недостаточности.

Медики «скорой» не смогли его спасти.

У общительного мальчика было много друзей. Его страница ВКонтакте переполнена соболезнованиями.

«Одна глупая ошибка, шалость забрала тебя у нас!» - сокрушается один из его приятелей. «Спасибо тебе, ты подтвердил своим горьким опытом, что это опасно», - пишет другой.

В соцсетях друзья договариваются прийти на похороны погибшего подростка, они назначены на понедельник.

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