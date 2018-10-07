2018-10-07T09:44:09+03:00
Общество

Ночью в Перми произошла погоня, в результате которой «Лада Гранта» врезалась в бетонную плиту

Водителя и пассажира госпитализировали
Андрей МАТЛИН
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Все, что осталось от "Лады Гранты". Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".Все, что осталось от "Лады Гранты". Фото: группа ВК "Подслушано Пермь".
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В ночь на воскресенье жители Индустриального района стали очевидцами автомобильной погони. Машина ППС мчалась за отечественной легковушкой. В конце концов, та врезалась в стену дома.

Пользователи соцсети выложили фото, на котором видно, что автомобиль превратился в груду искореженного металла. Они сообщили также, что на место аварии приехали сразу несколько «скорых».

«Погоня на Декабристов, ост. Ироничная компания закончилась 4 «скорыми», 1 пожарной, ну, и машиной ДПС. Водитель влетел в дом. Кто знает подробности?» - написал один из очевидцев.

В полиции рассказали о подробностях этой погони.

- 6 октября в 23.42 водитель автомобиля «Лада Гранта», нарушая правила дорожного движения, двигался по улице Мира, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Не выполнив неоднократные требования сотрудника полиции остановиться, водитель пытался скрыться. Автоинспекторы ГИБДД, включив светозвуковой сигнал, начали преследование.

Погоня закончилась тем, что легковушка врезалась в бетонную стену.

- У дома № 69 по улице Декабристов водитель не справился с управлением и съехал с дороги, автомобиль врезался в железобетонную плиту, - сообщили в полиции. - В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Гранты» с различными травмами были госпитализированы в больницу, еще одному пассажиру оказана разовая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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