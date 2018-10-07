В Прикамье сосед ударил соседа в подъезде ножом в сердце

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-07T09:07:33+03:00

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В Краснокамске в подъезде повздорили два соседа. Дело, казалось бы, житейское.

Но один из них схватился за нож. Молодой 34-летний мужчина ранил всего 5-летнего соседа прямо в сердце. Пострадавшего увезли на машине реанимации в больницу, а напавшего на него посадили в СИЗО.

- Это тяжкое преступление удалось раскрыть «по горячим следам», - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - В Краснокамске в подъезде одного из многоэтажных домов на улице Звездной между двумя мужчинами произошел конфликт, один их них ударил своего соседа. Потерпевший с проникающим ножевым ранением грудной клетки и повреждением сердца госпитализирован в больницу.

Буйного соседа водворили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело, ведется следствие.

.Всего за субботу на территории Пермского края зарегистрировано 36 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 28 преступлений, из них по «горячим следам» 14.