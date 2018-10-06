Прокурор Перми потребовал от главы города организованно довозить учеников до школы

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-06T08:00:27+03:00

Ребятам из пермского микрорайона Субботино приходится пешком ходить на занятия около трех километров

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Пермяки в соцсетях пожаловались на то, что их детям сложно добираться в школу, так как из микрорайона Субботино, находящемся в Индустриальном районе города, нет общественного транспорта, на котором можно доехать до учебного заведения.

Прокуратура Перми проверила информацию и выяснила, что в Субботино живут 16 школьников, из них 10 учатся в школа № 107. Ближайшая остановка трамвайного маршрута № 11 сообщением «Осенцы - микрорайон Висим» находится на расстоянии около трех от границы микрорайона.

- Это нарушает требования доступности остановок общественного транспорта, установленных нормативами градостроительного проектирования в городе Перми, - сообщили в прокуратуре. - На сегодняшний день отсутствует прямое транспортное сообщение микрорайона Субботино с другими районами города Перми, и расстояние, которое должны пройти дети от дома до остановки трамвая, слишком велико для несовершеннолетних.

Прокурор потребовал от главы Перми обеспечить подвоз детей, проживающих в микрорайоне Субботино, до школы № 107.