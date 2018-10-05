2018-10-05T14:50:31+03:00
Происшествия

В Пермском крае разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти

Волонтеры объявили сбор в Чернушке
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Пермском крае продолжаются поиски 61-летнего Сергея Аркадьевича Третьякова, который ушел 29 июня из дока в деревне Ракино Чернушинского района. По словам родственников, Сергей иногда забывает, где проживает, теряется во времени (возвращается в прошлое).

Приметы мужчины: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, лицо смуглое, сломанный нос, тонкие губы.

Был одет в пиджак коричневого цвета, темную рубашку, брюки темно-серого цвета, синюю футболку и черные резиновые сапоги. На голове была камуфляжная кепка.

Добровольцев, которые хотят принять участие в поисках, ждут завтра, 6 октября, в Чернушке в 14 часов у отдела полиции по адресу ул. Нефтяников, 3б.

Волонтеры просят надеть головные уборы, удобную обувь, яркую жилетку или другую деталь. С собой нужно иметь перекус, питьевую воду, защиту от клещей.

Координатор поиска - Михаил (телефон 8-902-47-91-444)

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