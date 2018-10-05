2018-10-05T12:57:45+03:00
Общество

В Перми начнется суд над одним из подростков, устроившим резню в школе №127

Второй нападавший находится на принудительном лечении
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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На следующей неделе в Мотовилихинском суде начнется суд над одним из подростков, устроившим резню в школе №127. На заседании изберут меру пресечения и назначат дату первого слушания.

Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учеников пермской школы № 127. Он обвиняется в совершении разбоя, покушение на убийство двух и более лиц, а также повреждение чужого имущества.

Напомним, 15 января в пермской школе № 127, которая находится в Мотовилихинском районе, произошло ЧП. Двое старшеклассников в масках напали на учащихся и ранили девять учеников. Все пострадавшие - учащиеся 4Б класса. Учительница пострадала сильнее всех - преступники нанесли ей 17 ножевых ранений. Наталья Васильевна Шагулина несколько дней провела в реанимации, а потом еще несколько недель проходила реабилитацию

- Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса, - сообщили в главном следственном управлении СК РФ. - Оставшись в классе, налетчики нанесли друг другу проникающие удары ножом в область шеи, после чего были задержаны вызванными охранниками ЧОП. После чего им была оказана медицинская помощь.

Расследование в отношении второго несовершеннолетнего в настоящее время продолжается. После судебно-медицинской экспертизы он направлен на принудительное лечение. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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