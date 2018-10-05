В Пермском крае детский лагерь сбрасывал сточные воды в Воткинское водохранилище

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-05T10:46:04+03:00

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Специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю выявили факты сброса детским лагерем «Новое поколение» сточных вод в Воткинское водохранилище. У учреждения не было разрешения на пользование водным объектом.

Пермский районный суд назначил детскому учреждению наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. Адвокат детского лагеря обратился в краевой суд с жалобой. Он просил отменить постановление суда, поскольку акт осмотра и приложенные к нему документы и фотографии составлены без участия понятых и представителей НП «Новое поколение».

Краевой суд решение районного суда решил оставить в силу, потому что надзорные органы проводили рейдовую проверку береговой полосы, примыкающей к территории детского лагеря. Тот факт, что по результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, требованиям закона не противоречит, сообщили в краевом суде.