Добрянскому лихачу продлили срок содержания под стражей

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-05T07:04:47+03:00

Водитель, который гонял по городу пьяный и без прав, арестован до 6 ноября

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Добрянский районный суд оставил 26-летнего Виктора Ф. под стражей еще на один месяц - до 6 ноября. Сам лихач и его защитник в суде не возражали против такого решения.

Напомним, что 23 июля 26-летний водитель устроил гонки в центре Добрянки. Сначала он гонял по проезжей части, а затем свернул на тротуар и едва не сбил нескольких человек, в том числе и детей. За лихачом гонялись шесть экипажей ДПС, но остановил пьяного водителя только забор. Полицейские вытащили водителя из машины и спасли водителя от расправы, которую хотели учинить местные жители. Стражи отвезли пьяного, полураздетого мужчину в участок.

Водителю предъявили обвинения в нарушении четырех статей административного кодекса: езда в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований сотрудников полиции и движение по тротуарам.