Главу Ныробского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-03T15:25:09+03:00

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Глава Ныробского поселения Чердынского района подозревается в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, она вступила в преступный сговор с ведущим специалистом, контрактным управляющим той же администрации. По предварительной договоренности, глава поселения заключила фиктивный муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на оказание транспортных услуг на 18 тысяч рублей. Деньги были переведены коммерсанту на расчетный счет. После этого индивидуальный предприниматель снял деньги со счета и передал ведущему специалисту администрации. Деньги две чиновницы поделили между собой.

- Глава администрации Ныробского поселения отстранена от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета. - В ходе следствия будет детально выяснена роль каждого из фигурантов, и дана уголовно-правовая оценка их действиям.