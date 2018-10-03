2018-10-03T12:12:50+03:00
Спорт

Второй этап ремонта Дворца спорта «Молот» в Перми планируют завершить до конца года

Уже завершены масштабные работы по обновлению арены
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Дворец спорта «Молот» скоро будет не узнать. Уже проведены масштабные работы по обновлению арены: установлено новое светодиодное оборудование и информационные табло. Приобретены новая современная хоккейная коробка и все зрительские сидения. Их будут устанавливать в перерывах между турнирами и в ночное время. Все новации будут смонтированы и установлены до конца года. Также куплена новая ледозаливочная машина.

Сейчас в УДС «Молот» начался ремонт туалетов для зрителей. Завершить работы планируется к середине ноября. После этого будут закончены ремонтные работы в двух универсальных тренировочных залах.

Напомним, что первый этап ремонта был произведен зимой. Тогда были полностью оборудованы раздевалки, комната допинг-контроля. Зданию возвращен исторический вход — с улицы Лебедева. Дополнительно к 4 традиционным входам открыто еще 6, все оборудованы системой видеофиксации.

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