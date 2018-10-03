2018-10-03T10:29:21+03:00
Общество

Дело о банкротстве футбольного клуба «Амкар» начнут слушать 6 ноября

Также Свердловский районный суд рассмотрит иски футболистов, которым не выплатили заработную плату
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Продолжается дело о банкротстве футбольного клуба «Амкар». Арбитражный суд уже назначил дату первого заседания. Оно состоится 6 ноября. Заявление о признании клуба банкротом подал бывший президент «Амкара» Геннадий Шилов.

Долги «красно-черных» составляют порядка 540 млн рублей. Из них 250 млн - долги по зарплате игрокам и сотрудникам клуба и 285 - президенту Геннадию Шилову.

Кроме того, в Свердловском районном суде продолжаются слушания по искам футболистов, которым не выплатили заработную плату и премиальные. В сентябре суд полностью удовлетворил требования вратаря «Амкара» Дмитрия Хомича и частично Дмитрия Белорукова, Михаила Сивакова и нападающего Александра Салугина.

В октябре-ноябре будут рассмотрены дела по искам главного тренера Вадима Евсеева, капитана Петара Занева, а также Павла Комолова и Михаила Гащенкова.

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