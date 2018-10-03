Жители Прикамья могут получить готовые паспорта в любом МФЦ

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-03T07:10:29+03:00

Удостоверения личности будут выдаваться в тех же центрах, куда были поданы заявки на их оформление

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С 1 октября во всех региональных многофункциональных центрах Прикамья можно получить готовые российские и заграничные паспорта. Удостоверения личности будут выдаваться в тех же МФЦ, куда были поданы заявки на их оформление.

Ранее такая возможность была доступна только в четырех пермских и в одном из березниковских многофункциональных центров.

В частности, в МФЦ можно получить российский паспорт при достижении 14 лет, заменить документ в 20 или 45 лет. Кроме того, можно заменить документ, если удостоверение личности повреждено или испорчено, либо требуется изменить персональные данные (например, фамилию, в связи с замужеством или разводом).

Кроме того, в документе уже будет поставлена отметка о месте жительства. Ранее многофункциональные центры только принимали заявления от граждан о постановке на регистрационный учет, получить документ с соответствующей печатью можно было в миграционной службе.

Что касается заграничных паспортов, то в МФЦ можно получить только документы старого образца с 5-летним сроком действия. Однако в ближайшее время учреждение планирует начать выдавать удостоверения нового поколения.