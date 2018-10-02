2018-10-02T11:55:48+03:00
Общество

В центре Перми в спа-салоне по ночам торговали алкоголем

Теперь заведению грозит штраф до трех миллионов рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники полиции совместно с представителями МЧС и прокуратуры проверили спа-салон, расположенный в многоквартирном доме на улице Пушкина. Местные жители постоянно жаловались на шум по ночам, который не дает им спать.

В ходе проверки полицейские выяснили, что в салоне клиентам нелегально продают алкоголь. Лицензии у владельцев заведения на реализацию спиртного нет. По данному факту на юридическое лицо составлен административный протокол. Салону грозит наказание в виде штрафа в размере не менее трех миллионов рублей.

Вопросы к владельцу спа-салона возникли и у представителей МЧС. В помещении не соблюдаются нормы пожарной безопасности. К проверке спа-салона в ближайшее время подключится и Роспотребнадзор. Ведомство будет решать вопрос о приостановлении деятельности заведения, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В пермском спа-салоне незаконно торговали алкоголем по ночам.ГУ МВД по Пермскому краю

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