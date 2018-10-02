2018-10-02T09:41:29+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские нашли у вора похищенный кошелек и сверток с наркотиками

Теперь 33-летнего мужчину будут судить по двум статьям уголовного кодекса
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Ранее судимому жителю Верещагино не повезло вдвойне. Мало того, что камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи, так еще в ходе обыска у него дома полицейские нашли сверток с наркотиками.

В июле 33=летний мужчина похитил из салона машины, припаркованной у магазина в Верещагино, кошелек с 4,5 тысячами рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, и полицейским не составило труда выйти на след вора. В тот же день неудачливого преступника задержали. Но на этом неприятности для ранее судимого жителя Верещагино не закончились. В ходе обыска у него дома нашли не только припрятанный кошелек,, но и пакет с 500 граммами опиумного мака.

Мужчина сознался в совершенных им преступлениях, в полном объеме возместил ущерб потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение на улице Уральская планируют полностью открыть 15 октября
В Перми в массовой аварии у КамГЭСа погибла 76-летняя женщина
Максим Решетников: «Взаимодействие власти и ветеранского сообщества должно быть системным»
В центре Перми в спа-салоне по ночам торговали алкоголем
В Перми покажут всемирно известные фильмы о науке и технологиях
Жительница Прикамья, которая страдала от огромной опухоли на лице, скончалась в больнице
Отопительный сезон: пермяк решил разобраться, кому в домах принадлежат батареи
В Березниках из-за аварии около 500 домов оставались без тепла
В Перми «НОВОГОР» борется с нелегальным сбросом жидких бытовых отходов
В Пермь приедет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин
В пермском спорткомплексе имени Сухарева открыто массовое катание на коньках
Главный инженер вокзала Пермь-II обвиняется в получении взяток на 500 тысяч рублей
В Перми запуск тепла в жилые дома затягивают управляющие компании и ТСЖ
Детский омбудсмен Светлана Денисова назвала вопиющим факт заклеивания ребенку рта скотчем
Появятся прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Новосибирск
Дело одного из подростков, напавших на учеников пермской школы, передано в суд
В Прикамье будут судить семерых черных банкиров
В Прикамье утром в центре города нашли тело 24-летней девушки
В Прикамье 40-летнего полицейского зарезала сожительница
В Перми полицейского за взятку задержали сотрудники ФСБ