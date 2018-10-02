В Прикамье полицейские нашли у вора похищенный кошелек и сверток с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:41 2018-10-02T09:41:29+03:00

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Ранее судимому жителю Верещагино не повезло вдвойне. Мало того, что камера видеонаблюдения зафиксировала момент кражи, так еще в ходе обыска у него дома полицейские нашли сверток с наркотиками.

В июле 33=летний мужчина похитил из салона машины, припаркованной у магазина в Верещагино, кошелек с 4,5 тысячами рублей. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, и полицейским не составило труда выйти на след вора. В тот же день неудачливого преступника задержали. Но на этом неприятности для ранее судимого жителя Верещагино не закончились. В ходе обыска у него дома нашли не только припрятанный кошелек,, но и пакет с 500 граммами опиумного мака.

Мужчина сознался в совершенных им преступлениях, в полном объеме возместил ущерб потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.