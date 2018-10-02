В Пермь приедет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-02T08:48:29+03:00

В столице Прикамья пройдет юбилейный чемпионат мира по греко-римской борьбе

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили станут почетными гостями стартующего 5 сентября чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в Перми. Также в столицу Прикамья приедут знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы Мнацакан Искандарян (греко-римская борьба), Ирина Минх (баскетбол), Александр Легков (лыжные гонки), Юрий Захаревич (тяжелая атлетика), Александр Москаленко (прыжки на батуте), Игорь Лавров (гандбол).

С 5 по 7 сентября в Универсальном дворце спорта «Молот» пройдет XX чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. В соревнованиях примут участие более 350 атлетов из 32 стран.

В составе сборной России на ковер выйдут 8 представителей Пермского края. В своих весовых и возрастных категориях за победу поборются Андрей Савченков, Дмитрий Имполитов, Денис Новожилов, Василий Староверов, Михаил Ильин, Андрей Панов, Денис Еремкин и Иван Куимов.

Первый чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе был проведён в Перми в августе 1998 года. В 2008 году город Пермь проводил юбилейный 10-й чемпионат мира.

XX чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов стартует 5 октября в УДС «Молот». Начало поединков в 10:30. Торжественная церемония открытия с участием почетных гостей запланирована на17:30.