Появятся прямые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Новосибирск

СЕГОДНЯ 05:55 2018-10-02T05:55:06+03:00

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Власти Пермского края выделили субсидии на дополнительные рейсы из Перми в Нижний Новгород и Новосибирск. Комиссия по отбору авиаперевозчиков выбрала авиакомпанию «Азимут», которая с ноября будет выполнять рейсы по маршруту Пермь -Нижний Новгород. С ноября до конца года полеты будут выполняться два раза в неделю на воздушном судне SSJ-100. Максимальный размер специального тарифа в одну сторону составит 4 674 руб.

В самой авиакомпании отметили, что рейсы в Пермь из Нижнего Новгорода будут открыты со 2 ноября. Самолеты будут летать два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода в Пермь в 16:50. В обратном направлении вылет из Перми в 21:05. Время указано местное для каждого аэропорта. Минимальный тариф в одну сторону составляет 888 рублей.

Также с 30 октября один раз в неделю будут летать самолеты из Перми в Новосибирск.. Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-170 авиакомпанией «Сибирь». Максимальный размер специального тарифа в одну сторону составит 5 640 руб, отметили в краевом минтрансе.

Отметим, что это будет уже третий рейс в Новосибирск. Все они субсидируемые. Таким образом, по этому маршруту полеты будут осуществляться три раза в неделю.