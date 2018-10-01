2018-10-01T16:08:46+03:00
Происшествия

В Прикамье утром в центре города нашли тело 24-летней девушки

Следователи разбираются, отчего она могла умереть
Андрей МАТЛИН
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В причинах смерти девушки будут разбираться правоохранительные органы.В причинах смерти девушки будут разбираться правоохранительные органы.
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В центре Чернушки утром 29 сентября прохожие обнаружили тело молодой девушки. Видимых признаков насилия при этом сотрудникам полиции заметить не удалось. Сейчас в причинах ее смерти будут разбираться следователи, которые назначили медицинскую экспертизу.

- Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти 24-летней жительницы Чернушки, тело которой было обнаружено в утреннее время 29 сентября в центре города, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного наблюдения прилегающего административного здания.

По результатам проверки следователи решат, стоит ли возбуждать уголовное дело.

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