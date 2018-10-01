В Перми полицейского за взятку задержали сотрудники ФСБ

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-01T15:22:34+03:00

Решается вопрос об его увольнении из органов внутренних дел

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В июле оперативники ФСБ задержали сотрудника районного отдела полиции города. Полицейского обвиняют в получении взятки.

- В настоящее время в отношении сотрудника принято процессуальное решение, проводится служебная проверка, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Решается вопрос о его увольнении из органов внутренних дел.

Ранее мы писали, что сотрудники пермской воинской части, где погиб солдат-срочник, привлечены к ответственности. Командира части отстранили от должности. В январе в пермской воинской части погиб 20-летний солдат-срочник. По результатам прокурорской проверки к ответственности привлечены 20 сотрудников части. 5 января в воинской части, расположенной на территории авиабазы «Сокол», погиб 20-летний солдат-срочник из Магнитогорска. Было установлено, что в декабре прошлого года один из солдат избивал молодого человека.