Плавучий ресторан «Причал №5» закрылся

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-01T07:10:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Плавучий ресторан «Причал №5» уходит на зимние каникулы.В минувшие выходные команда заведения заявила о том, что первый сезон существования ресторана закончен. Платформу законсервируют для использования в следующем году.

- Мы смеялись и танцевали, смотрели кино и пели песни, ели и пили, и, конечно же, любовались восхитительными закатами, - сообщила администрация «Причала №5» в социальных сетях. - Спасибо, что были с нами все это время. Увидимся весной 2019.

Ресторан на воде открылся в Перми на Каме 27 июня. Он разместился около пермской набережной возле Речного вокзала. В августе руководство «Причала №5» сообщило о прекращении сотрудничества с известным ресторатором Борисом Кулинским. Последнее время шеф-поваром заведения был Алексей Иванов.

Кроме того, за недолгое время существования ресторан на воде получил замечания со стороны нескольких контролирующих органов.