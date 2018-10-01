«Звезда» завершила первый круг на пятом месте

СЕГОДНЯ 06:05 2018-10-01T06:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В 11 туре первенства ПФЛ «Звезда» в Перми принимала «Носту» из Новотроицка. В первом тайме подопечные Константина Парамонова много атаковали, имели несколько прекрасных моментов открыть счет, но на высоте был голкипер гостей. В результате на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Второй тайм вновь начался с атак «Звезды», на которые гости отвечали резкими контрвыпадами. В одном из таких «Носта» открыла счет. На 62 минуте фланговый прострел замкнул Илья Юрченко.

«Звезда» продолжала давить, но смогла сравнять счет лишь в концовке. На 89 минуте Александр Субботин мощным выстрелом отправил мяч в дальний угол ворот гостей. В итоге - ничья 1:1.

Матчем в Перми завершился первый круг чемпионата. Подопечные Константина Парамонова закрепились на пятой строчке в турнирной таблице.

– В первом круге стоит выделить игру с «КАМАЗом», - отметил Константин Парамонов. - Там все было: и настрой ребят, и реализация моментов, и удача. В целом, было много вырванных волевых побед, в этом команда растет. Сейчас у нас появилась конкуренция в составе. И не стоит забывать, что команде всего 4 месяца – это очень маленький срок. Я считаю, что результат приемлемый, хотя играть мы явно можем лучше.