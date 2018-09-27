В Перми изъяли 10 тысяч бутылок поддельного коньяка «Hennessy», текилы, водки, вина

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-27T10:55:56+03:00

В Пермском крае без труда наладили производство коньяка "Hennessy". Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

А также – 17 тысяч пачек «левых» сигарет «Ява» и «Космос» [видео]

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Вся эта продукция хранилась в одном из гаражей в Перми. Теперь ее владельцам – 28-летнему и 29-летнему жителям Перми – грозит до 6 лет лишения свободы.

В марте сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю задержали одного из них с поличным, когда он пытался пристроить «левый» алкоголь в магазин, расположенный в Пермском районе.

Как выяснилось впоследствии, он отвечал за сбыт контрафактного спиртного и сигарет, а его подельник отвечал за поиск и приобретение спиртных напитков и курева кустарного производства.

При обыске в гаражном боксе оперативники обнаружили коробки с поддельным алкоголем. И изъяли множество бутылок с этикетками, на которых были написаны названия брендовых напитков – коньяка «Henessy», текилы «Mexico@, водки «Талка» и других..

- Всего было изъято около 10 тысяч бутылок различного объема и наименования кустарного изготовления, а также 17 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела по статьям о сбыте немаркированной продукции и незаконном использовании чужого товарного знака закончено, материалы переданы в суд.

Подельникам грозит до 6 лет лишения свободы.