В Пермском крае будет построено 800 км оптико-волоконной линии в этом году

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-25T08:50:34+03:00

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В Пермском крае реализуется проект цифрового неравенства в рамках договора между Федеральным агентством связи и компанией «Ростелеком». Компания построит 800 км волоконно-оптической линии связи в Бардымском, Большесосновском, Гайнском, Кудымкарском, Куединском, Октябрьском, Пермском, Чернушинском, Косинском и Красновишерском районах.

Связисты уже построили 1 345 км оптики, из них 711 км в этом году. В результате выход в интернет со скоростью 10 Мбит/с получили более 40 тысяч жителей Пермского края.

- В каждом населенном пункте, куда приходит оптика, связисты устанавливают Wi-Fi-точку общего доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности, -комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Важно отметить, что пользователям не надо платить за интернет-трафик, доступ в сеть в точках доступа, построенных по проекту УЦН, предоставляется совершенно бесплатно

Всего в Пермском крае в рамках проекта оптика появится в 305 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. По итогам 2017 года к высокоскоростной линии связи было подключено 109 сел и деревень. В этом году к ним присоединятся еще 62 поселения.