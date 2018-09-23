2018-09-23T10:40:12+03:00
Происшествия

В прикамской колонии нашли мертвым «вора в законе»

Тело Вовы Вагона обнаружили после отбоя в период с 22.30 до 23 часов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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21 сентября стало известно, что 54-летний Владимир Вагин, он же Вова Вагон, покончил с жизнью в собственной тюремной камере в ИК-11 поселка Ныроб Чердынского района Пермского края. Тело «вора в законе» нашли после отбоя в период с 22:30 до 23 часов.

Как пишут наши коллеги из «КП-Нижний Новгород», 7,5 лет колонии строгого режима – Вагин получил в 2016 году за покушение на убийство сотрудника полиции, не находящегося при исполнении. В марте 2009 года в Нижнем Новгороде Вагон ранил ножом выпускника академии МВД Федора Лучинкина в уличной драке возле кафе «Сохо». Узнав о личности потерпевшего, вор «в законе» сбежал в Дубай к своему нижегородскому коллеге, Вадику Белому, также скрывавшемуся от правосудия с 2004 года. Но спустя пять лет Вову Вагона экстрадировали из ОАЭ в Россию и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии-поселения. Однако, этот приговор был обжалован прокуратурой. На новом суде действия Вагина были переквалифицированы на покушение на убийство и срок увеличился до семи с половиной лет.

В Пермском управлении ФСИН за два с половиной года это уже второй подобный случай, когда «коронованных» воров находят мертвыми с петлей на шее. Напомним, в феврале 2016 года в штрафном изоляторе этой же колонии от механической асфиксии скончался 36-летний «вор в законе» Максим Новиков, более известный в криминальной среде как Макс Пионер.

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