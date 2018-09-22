В Прикамье жена заблудившегося грибника записала видеообращение к полицейским

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-22T11:17:11+03:00

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В поселке Уральский Нытвенского района три приятельницы решили вечером 11 сентября прогуляться в лес за грибами.

Чтобы женщинам было не страшно в лесу в вечернее время, они позвали с собой мужа одной из них.

Набрав грибов, они собрались домой, но нигде не смогли найти своего спутника. Он отстал от грибниц и заблудился. Быстро наступили сумерки.

Вернувшись в поселок, жена пропавшего грибника побежала в полицию.

- Сначала в лес выехали прапорщик полиции Юрий Шилов и майор Андрей Яговкин, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Они ездили вдоль леса, включив сирену машины. Им удалось связаться с заблудившимся по телефону, но сигналов сирены он не слышал.

Затем к ним присоединился оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Нытвенскому району Сергей Щукин. Выстрелами в воздух из охотничьего ружья они обозначили себя и условились с грибником, что он будет находиться на месте и кричать. Около сорока минут понадобилось , чтобы найти заблудившегося. Обессиленному мужчине вручили трость, помогли донести корзину и проводили до машины.

Начальник территориального отдела полиции вручил спасителям благодарственные письма. А жена спасенного грибника записала видеооращение к ним, поблагодарив за спасение мужа.