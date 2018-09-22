В Перми вынесли приговор главному обвиняемому по делу псевдогазовиков

СЕГОДНЯ 09:14 2018-09-22T09:15:53+03:00

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор 22-летнему жителю Нижнего Тагила – главарю банды, которая проникали в квартиры престарелых пермяков под видом сотрудников газовых служб.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.

- Вместе с подельниками он ходил по квартирам пожилых людей под предлогом замены или ремонта кухонных плит, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Мошенники показывали липовые удостоверения сотрудников социальных и газовых служб. Попав в дом, похищали деньги и ценные вещи. Стоимость похищенного варьировалась от5 до 250 тысяч рублей.

По данным следствия, группа псевдогазовиков орудовала на территории Прикамья с начала 2017 года. В нее входили подельники в возрасте от 21 года до 37 лет - трое жителей Прикамья, уроженец Нижнего Тагила Свердловской области и подельник из Саратовской области.

Псевдогазовиков задержали прошлым летом оперативники УМВД России по Перми. В

Главный фигурант пошел на сделку со следствием и подписал досудебное соглашение. Дело в отношении остальных участников группы будет рассматриваться в том же суде чуть позже.