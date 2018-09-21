2018-09-21T06:12:37+03:00
Общество

В Перми адвокат вымогала деньги у директора фирмы

Женщину взяли с поличным
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В январе и феврале этого года адвокат, которая представляла интересы коммерческой организации услуги в Арбитражном суде Пермского края, говорила директору, что для положительного решения необходимо дать взятку судье. Она заявляла, что нужно заплатить 350 тысяч рублей. В действительности. она не собиралась передавать деньги судье, а хотела присвоить их себе.

О вымогательстве денег директор сообщил в правоохранительные органы. После обращения сотрудниками ФСБ совместно со следователями второго отдела по расследованию особо важных дел была разработана спецоперация. 13 февраля этого года адвокат была задержана с поличным. Директор фирмы передал ей 150 тысяч рублей наличными и 39 муляжей пятитысячных купюр, сообщили в краевом следственном комитете.

Уголовное дело завершено, адвокат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

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