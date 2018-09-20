В Перми открыто регулярное авиасообщение до Минеральных Вод

СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-20T08:55:23+03:00

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С 18 сентября пермякам стали доступны прямые авиаперелеты по маршруту «Пермь – Минеральные Воды», их открывает авиакомпания «Победа». Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам - на самолёте Boeing 737-800. Время в пути составляет 3 часа 30 минут.

- Состоялись первые рейсы авиакомпании «Победа» по маршруту Минеральные Воды – Пермь – Минеральные Воды, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта. - Загрузка рейсов составила 69 человек на прилет и 125 человек на вылет. Пассажиры первых рейсов отметили удобный ночной перелет, что позволяет не терять день на дорогу, и комфортную стоимость авиабилетов.

На сайте авиакомпании билеты на рейс 22 сентября доступны по цене от 2 999 рублей.

С 29 октября эта же авиакомпания начнет полеты из Перми в Тбилиси, они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Также авиакомпания уже выполняет рейсы из Перми в Москву (Внуково), Сочи и Анапу.