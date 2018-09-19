В Прикамье пациент сбегал из больницы и нападал на женщин

СЕГОДНЯ 06:02 2018-09-19T06:02:41+03:00

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В Губахе в больнице был арестован 35-летний рецидивист. Во время прохождения лечения он умудрялся нападать на женщин и грабить их.

Во время патрулирования улиц Губахи сотрудники ГИБДД услышали крики о помощи, которые доносились из остановочного павильона. Инспекторы бросились на помощь и сумели задержать выбегающего мужчину. 58-летняя женщина рассказала стражам порядка, что он подошел к ней сзади и пытался выхватить из рук пакет. Она держала его крепко, тогда мужчина нанес ей удар кулаком в лицо и вырвал вещи. Но сбежать рецидивисту не удалось, инспекторы вовремя подоспели женщине на помощь.

В ходе проверки выяснилось, что в тот же день в районе дома № 7 по ул. Коммунистической подозреваемый пытался вырвать сумку из рук 62-летней пенсионерки, при этом он нанес потерпевшей несколько ударов по лицу и туловищу.

- Потерпевшая оказала грабителю активное сопротивление, громко кричала, звала на помощь, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Опасаясь быть застигнутым на месте преступления, мужчина скрылся. Все противоправные деяния он совершил, проходя лечение в одной из больниц Губахи.

Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.