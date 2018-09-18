2018-09-18T08:19:54+03:00
Общество

В Перми пожилая женщина добилась звания «Ветеран труда»

Она подала в суд на краевое минсоцразвития и выиграла дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми пенсионерка добилась в суде справедливости. Краевое минсоцразвитие отказывалось присваивать женщине звание «Ветеран труда», но суд встал на сторону пенсионерки.

В своем иске женщина указала, что на момент выхода на пенсию трудовой стаж у нее был 35 лет. Кроме того, она была награждена ведомственным значком «Победитель социалистического соревнования 1975 года».

Представитель министерства возражал против заявленных требований, утверждая, что награждение пенсионерки было произведено постановлением Управления торговли Пермского облисполкома, которое таких полномочий не имело.

- Знак, которым была награждена женщина в 1975 году, признавался в то время ведомственным знаком отличия в труде и остается таким и сейчас, поэтому является основанием для присвоения звания «Ветерана труда», сообщили в пресс-службе краевого суда.

Решением Ленинского районного суда на Территориальное управление Министерства социального развития была возложена обязанность по присвоению пенсионерке звания «Ветерана труда». Краевой суд с решением районного суда согласился.

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