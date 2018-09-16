Пермские врачи спасли 12-летнюю девочку, которая более 100 дней находилась между жизнью и смертью

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-16T10:51:39+03:00

Надя и ее мама перед выпиской из больницы. Фото: краевой минздрав

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12-летняя Надя Федотова попала в детскую краевую больницу с двухсторонней пневмонией. Врачи выхаживали ребенка более 100 дней, из которых 44 - девочка провела на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как рассказали в краевом минздраве, бригада врачей-анестезиологов-реаниматологов приняла решение переходить на другой метод лечения, который позволяет насыщать кровь больного кислородом через специальную мембрану, без ИВЛ.

- В течение 14 дней мы проводили процедуру мембранной оксигенации крови кислородом (ЭКМО) и с ее помощью спасли пациента. Специалисты КДКБ впервые в Перми сделали это ребенку не кардиологического профиля, - рассказал пермский врач, анестезиолог-реаниматолог Константин Горковец,

После длительного лечения в отделении анестезиологии и реанимации Надю перевели в отделение неврологии, что на Баумана, 22. Около месяца с ней работали высококвалифицированные специалисты, чье лечение и реабилитация помогли ребенку окончательно встать на ноги.

На днях Настю выписали домой.

- Наша семья очень благодарна этой больнице, - говорит мама Нади. - Даже подходящих слов не найти, чтоб описать профессионализм всего персонала, который здесь работает. В обоих отделениях к нам относились по-доброму, с душой, так отзывчиво... Спасибо врачам за ежедневный, героический труд. Успехов во всем!