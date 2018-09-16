Хоккеисты "Молот-Прикамье" проиграли команде из Караганды

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-16T10:19:47+03:00

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Пермский хоккейный клуб "Молот-Прикамье" начал выездную серию матчем с ХК "Сарыарка" из Караганды. Игра закончилась поражением пермяков, счет встречи - 4:5.

Как сообщили в пресс-службе пермского клуба, до этого поединка команды встречались в официальных чемпионатах ВХЛ 18 раз. На счету пермяков было восемь побед.

- Интересный мужской хоккей, хорошие движения, хорошие единоборства, искренне, откровенно с первой до последней минуты, - сказал после игры главный тренер ХК "Молот-Прикамье" Дмитрий Крамаренко. - Мы ожидали от соперника хорошего начала, говорили об этом. Важно было сдержать соперника. Практически получилось, был единственный пропущенный гол. Потом смогли переломить ход матча, перестроиться, перетерпеть, вроде все складывалось для нас хорошо. Но, к сожалению, мы допустили три тактические ошибки, за которые соперник нас наказал. Было удивительно видеть такие безграмотные ошибки, при такой самоотдаче от ребят, не ожидал. Но это не омрачило впечатление от игры, единственное, конечно, хотелось бы другого результата. Хочу поблагодарить ребят за такую игру, за дух, за характер, сегодня была команда – и это главное! К сожалению, не выиграли, соперника с победой!