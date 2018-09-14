2018-09-14T11:24:41+03:00
Общество

В Перми менеджер страхового общества присвоила более 250 тысяч рублей

Она забирала деньги у страховых агентов себе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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48-летняя жительница Перми присвоила себе более 250 тысяч рублей. Хитроумная женщина придумала план обогащения за счет страховой фирмы, где она работала. С июня 2015 по январь 2017 года она работала менеджером. В ее должностные обязанности входил сбор денежных средств у страховых агентов.

Женщина исправляла суммы страховых платежей и сроки действия договоров. Таким образом, часть средств, которые она должна была перечислить в страховую компанию, она забирала себе. В ряде случае она аннулировала уже оформленные договоры и деньги оставляла себе.

Таким образом, она присвоила более 250 тысяч рублей. Однако реальный срок менеджер не получила. Суд учел явку с повинной, а также, что у женщины на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того, нечистая на руку страховщица возместила часть ущерба. В результате она была приговорена к штрафу в 60 тысяч рублей, сообщили в краевой полиции.

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