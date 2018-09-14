2018-09-14T10:23:50+03:00
Происшествия

Пожилой пермяк угнал у волонтера машину

Но далеко он уехать не смог, врезавшись в металлические ворота
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 сентября на ул. Аркадия Гайдара в Перми у 28-летнего волонтера угнали автомобиль ВАЗ. Доброволец приехал в Мотовилиху для оказания социальной помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Он подъехал к лицам без определенного места жительства и вышел из машины, не заглушив двигатель. Подходя к безработным, мужчина услышал звук закрывающейся двери автомобиля и увидел, как кто-то уезжает на его машине.

Но горе-угонщик далеко не смог уехать. Он не справился с управлением и врезался в металлические ворота.

- Волонтер подбежал к автомобилю, заглушил двигатель, вытащил мужчину из салона, вызвал медицинских работников и полицию, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Угонщиком оказался 67-летний пожилой человек, злоупотребляющий спиртными напитками.

По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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