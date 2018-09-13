В Перми ночью завершили бетонировать Чусовской мост и скоро откроют движение по 2 полосам

СЕГОДНЯ 18:27 2018-09-13T18:28:07+03:00

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Сегодня ночью движение по Чусовскому мосту на 3 часа полностью останавливали, пропускали только машины экстренных служб.

Как объяснили в краевом минтрансе, сделано это было из опасения, что динамические нагрузки от движения транспорта снизят прочность бетона, который там укладывали.

- Бетонную смесь доставили из Екатеринбурга, ее уже уложили, - сообщили в дорожном министерстве. – Это новый прочный материал, который благодаря своей текучести укладывается без виброуплотнения. Такой бетон увеличит несущую прочность моста. Но он должен хорошенько затвердеть, прежде чем мост заасфальтируют.

Когда уложат асфальт – на мосту возобновится движение по двум полосам. До тех пор оно будет реверсивным – транспорт будет двигаться по одной полосе на разрешающий сигнал светофора.