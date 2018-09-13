На «Флаэртиане» покажут пермского трогонтериевого слона

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-13T12:33:36+03:00

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14 сентября в Перми открывается XVIII международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана». В раках фестиваля состоится специальный показ фильма «Древности Пермского края. Оханский слон». Пермяки смогут увидеть 18 сентября.

- В прошлом году съемочная группа режиссера Милы Кудряшовой провела две недели на раскопках трогонтериевого слона в Оханском районе, - рассказали в пресс-службе краеведческого музея. - Фильм повествует об удивительном научном открытии пермских палеонтологов, которое изменило жизнь нескольких близлежащих сел и даже краевой столицы.

Кроме того, в день премьеры гости фестиваля смогут увидеть и передвижную выставку «Трогонтериевый слон», которая рассказывает о находках палеонтологов в Оханском районе. Впервые в одном местеобнаружены фрагменты скелетов двух трогонтериевых слонов и нескольких видов млекопитающих, живших в одно время с этим предком мамонта.

Напомним, что экспедиция Пермского краеведческого музея под научным руководством сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко ведет раскопки трогонтериевого слона в Оханском районе Пермского края с 2012 года.

Специальный показ фильма «Древности Пермского края. Оханский слон» состоится 18 сентября в 15:30 по адресу: Пионерская, 17. Вход свободный.