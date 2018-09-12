В Прикамье вышедший по УДО насильник отомстил жертве: облил девушку спиртом и поджег

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-12T14:18:43+03:00

Перед смертью следователи записали ее показания на видео

Изменить размер текста: A A

Житель Березников Виктор К. в прошлом году вышел условно-досрочно на свободу. Сидел он за изнасилование: они с приятелем залезли через форточку к общей знакомой и надругались над ней.

Девушка заявила в полицию, и насильника посадили. В колонии он вынашивал план мести. И когда досрочно освободился, осуществил его.

В январе он купил две бутылки спирта и отправился к своей бывшей жертве.

- Он облил лицо и одежду потерпевшей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, - сообщили в суде Березников. – Обожжены оказались лицо, голова, шея, руки, тело, площадь ожогов составила 40 процентов поверхности кожи.

Девушка умерла, однако перед смертью успела дать показания следователям, которые записали ее слова на видеокамеру. Это видео стало важной уликой на суде.

- Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет 9 месяцев в колонии строгого режима, - сообщили в суде.