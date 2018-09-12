2018-09-12T09:38:49+03:00
Спорт

Пермский футбольный клуб «Звезда» запустил свой сайт

На официальном портале размещаются новости, фото и видеоматериалы, а также история клуба
Константин КЯКИНЕН
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фото: ФК "Звезда"фото: ФК "Звезда"
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Пресс-служба пермского клуба «Звезда» объявило об открытии официального интернет-сайта. Теперь вся информация о команде будет размещаться не только в социальных сетях, но и на официальном портале. На новом сайте открыты голосования за лучшего игрока команды, таблица розыгрыша ПФЛ, история клуба, а также новости команды.

Так, например, болельщикам пермского клуба сообщают, что матч 10 тура первенства ПФЛ «Нефтехимик» – «Звезда» переносится с 23 на 21 сентября.

Перенос матча на два дня назад связан с участием нижнекамской команды в 1/16 финала Кубка России. 25 сентября «Нефтехимик» на своём поле принимает «Урал» из Екатеринбурга.

Напомним, что ближайший матч «Звезда» проведет против «Уфы-2». Матч состоится 16 сентября. Начало – в 17:00. Сейчас подопечные Константина Парамонова занимают четвертое место в турнирной таблице, а «Уфа-2» находится на восьмой строчке.

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